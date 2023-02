The Flash, una fan-art immagina il ritorno del Batman di George Clooney

Da un film come The Flash ci aspettiamo un mucchio di sorprese: il capitolo conclusivo dell'ormai fu DC Extended Universe, al quale spetterà il compito di resettare il franchise, potrebbe giocare la carta del multiverso per sparigliare un po' la situazione, magari chiamando in causa un po' di vecchie glorie.

La situazione, in tal senso, non sembra effettivamente chiarissima: dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida di DC Studios alcuni cameo sono stati cancellati da The Flash, con Michael Keaton e Sasha Calle che non dovrebbero tornare nei panni di Batman e Supergirl. Ma se al loro posto saltasse fuori qualcun altro?

No, non parliamo di Ben Affleck o Christian Bale: il nome sul quale vogliamo fantasticare oggi è quello di George Clooney, indimenticabile (per quali motivi lasceremo che siate voi a deciderlo) Bruce Wayne di Batman & Robin! Proprio in queste ore è infatti saltata fuori una nuova fan-art che vede la star della Ocean's Trilogy indossare nuovamente maschera e mantello a distanza di ben 25 anni dall'ultima volta: cosa ne dite? Siamo disposti a dare una possibilità al buon George?

Vedremo se il film con Ezra Miller oserà davvero così tanto o se opterà per un profilo più basso! Proprio in queste ore, intanto, il nuovo poster di The Flash ha anticipato l'arrivo del trailer ufficiale.