The Flash, la famiglia di Christopher Reeve non è stata contattata per il cameo in CGI

Se The Flash ci era stato presentato come il film epico che secondo molti non è stato lo si deve anche alla promessa delle numerose comparse di supereroi del passato alle quali abbiamo poi effettivamente assistito, ma che non hanno contribuito a risollevare le sorti del film: tra queste va annoverata anche quella di Christopher Reeve.

A parlare della cosa è stato in queste ore Will Reeve, figlio della compianta star di Superman scomparsa nel 2004: nel corso di una chiacchierata con Variety, questi ha negato di esser stato contattato da Warner Bros. per discutere del cameo postumo di suo padre, ribadendo anche come quello di Clark Kent non fosse il ruolo di cui l'attore andasse più fiero.

"Un cinema della nostra città natale, Bedford, a New York, ha subito un rebrand qualche anno fa. La persona incaricata dell'operazione mi contattò per dirmi che avrebbero voluto mettere in programmazione un film a mia scelta con mio padre. Gli dissi: 'Certo, ma non Superman. Sceglierei Quel che Resta del Giorno'. [...] So quanto fosse fiero di quel film. Non che non lo fosse anche di Superman, ma se fosse stato qui non avrebbe scelto Superman, avrebbe scelto Quel che Resta del Giorno" sono state le parole di Reeve. Non si tratta, d'altronde, dell'unica posizione relativamente polemica sulla gestione delle comparse in The Flash: anche Nicolas Cage si è detto tutt'altro che soddisfatto del cameo del suo Superman.