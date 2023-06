The Flash, Ezra Miller torna in pubblico per la prima volta sul red carpet del film DC

Ezra Miller è tornato a comparire in pubblico in occasione della premiere di The Flash, che si è tenuta a Los Angeles nella notte italiana tra lunedì 12 e martedì 13 giugno in vista dell'uscita del film nelle sale questa settimana.

Contrariamente a quanto riportato in precedenza da Variety, secondo cui Ezra Miller non avrebbe rilasciato interviste durante la premiere di The Flash, l'attore nel corso dell'evento si è fermato ai microfoni della stampa, sebbene abbia effettivamente scelto un approccio più defilato di cui quello cui siamo abituati di solito (specie quando si parla delle star protagoniste di un blockbuster da oltre 200 milioni di dollari).

Miller ha rilasciato alcune dichiarazioni all'indirizzo dei capi di Warner Bros Discovery, David Zaslav, Michael De Luca e Pam Abdy del Warner Bros. Film Group e i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, ringraziandoli per “la vostra grazia, il vostro discernimento e il ruolo svolto nel contesto della mia vita privata. E soprattutto nel contribuire a portare a compimento questo grande momento, molto importante per me". Inoltre, l'attore ha avuto anche parole molto dolci nei confronti del regista del film, Andy Muschietti, che qualche giorno fa aveva dichiarato che The Flash 2 potrà esistere solo con Ezra Miller protagonista. "Ti amo, maestro. Penso che tu sia fantastico e penso che il tuo lavoro sia monumentale."

The Flash arriverà nei cinema italiani da giovedì 15 giugno, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.