The Flash, Ezra Miller perdonato da Warner Bros: è tornato per le riprese aggiuntive

Stando a quanto riportato da The Wrap, solitamente molto vicino ai titoli Warner Bros e DC, Ezra Miller è stato perdonato dalla major dopo i comportamenti degli scorsi mesi, e in queste settimane sarebbe tornato sul set per le riprese aggiuntive di The Flash.

Il sito riporta che Ezra Miller si sarebbe presentato agli studi Warner verso l'inizio di ottobre per una sessione di riprese aggiuntive della durata di un giorno: la notizia arriva diverse settimane dopo che la star si è scusata di persona con i capi della major, riconoscendo l'"attenzione negativa" che il proprio comportamento aveva attirato sul film DC e sull'intera azienda. Le scuse personali dell'attore ai leader della Warner sono arrivate sulla scia di una dichiarazione pubblica tramite la quale è stato annunciato che Ezra Miller avrebbe cercato un trattamento di salute mentale dopo una serie di arresti e tante altre questioni legali scoppiate intorno al 2020.

Il rischio cancellazione per The Flash sembra ora definitivamente archiviato, con la Warner decisa a rispettare la nuova data d'uscita fissata al 23 giugno 2023. Sempre in questi giorni, è stato riportato che la Warner ha approvato il montaggio finale di The Flash, con gli ultimi ritocchi di post-produzione per gli effetti VFX e il sonoro che arriveranno nelle prossime settimane.

Diretto da Andy Muschietti, The Flash introdurrà il Multiverso DC e oltre ad Ezra Miller include nel cast anche Ben Affleck e Michael Keaton, di ritorno nei ruoli delle rispettive versioni di Batman, Michael Shannon come Generale Zod e Sasha Calle nei panni di Supergirl. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.