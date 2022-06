The Flash con Ezra Miller è uno dei migliori film DC finora? Warner Bros. ne è convinta

Se chiedete ai piani alti di Warner Bros. Discovery cosa ne pensano del film di Flash con Ezra Miller diretto da Andy Muschietti, sapete cosa vi diranno? Che è una delle migliori pellicole DC prodotte finora.

Non ha avuto vita facile, il film di Flash.

In sviluppo da ormai una decina d'anni, il suo percorso produttivo è stato decisamente turbolento, tra divergenze creative, abbandoni di registi e sceneggiatori, e guai legali del suo protagonista.

Tuttavia, sembra che la versione definitiva della pellicola dedicata al velocista scarlatto, quella diretta dal regista di IT Andy Muschietti e scritta da Christina Hodson, sia tra i migliori prodotti DC macinati finora dalla divisione cinematografica della compagnia.

O almeno, così la penserebbero in casa Warner Bros. Discovery, che secondo un report di Variety vedrebbe The Flash come "uno dei più solidi film targati DC fino a questo momento".

E se la decisione di non sostituire Ezra Miller nonostante i due arresti della star è stata già motivata (tra l'altro il perché viene originariamente riportato proprio nello stesso articolo sopra citato), sulla qualità effettiva del film dovremo attendere per verificare di persona. Dopotutto, The Flash arriverà al cinema solo a giugno del prossimo anno.

E voi, che ne pensate? Siete fiduciosi? Quanto hype avete per The Flash? Fateci sapere nei commenti.