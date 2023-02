The Flash: Ezra Miller e il Bat-wing di Batman nel nuovo poster che anticipa il trailer!

Warner Bros. ha pubblicato in rete il nuovissimo poster ufficiale di The Flash, che anticipa la diffusione del nuovo trailer che arriverà molto probabilmente domenica notte durante la messa in onda del Super Bowl negli Stati Uniti. Nel poster, decisamente molto tenebroso e oscuro, vediamo Flash all'interno della Bat-caverna del Cavaliere Oscuro.

Nel poster possiamo vedere quello che ha tutta l'aria di essere il Bat-Wing del Batman di Michael Keaton che si stende sopra il Flash di Ezra Miller, che vediamo ritratto all'interno della Bat-caverna, proprio come accadeva nel teaser mostrato parecchio tempo fa. Michael Keaton riprenderà i panni del Cavaliere Oscuro in questo film, non accadeva dal 1992, e pare che la sua avventura non proseguirà ulteriormente. Le sue scene sul finale di The Flash sono state eliminate, o almeno così pare secondo le ultime indiscrezioni.

The Flash uscirà il 16 giugno 2023 diretto da Andy Muschietti e interpretato anche da Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, Ben Affleck in quello di Batman, con Michael Shannon, Antje Traue, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Maribel Verdú e Temuera Morrison.

In attesa della sinossi ufficiale, The Flash è stato descritto in modo non ufficiale come un'introduzione al Multiverso DC in cui Barry Allen rompe i vincoli della fisica e attraversa dimensioni parallele che portano a incontri con diverse versioni dei supereroi DC tra cui Batman e Supergirl. Il film dovrebbe resettare il DCEU e portare definitivamente al DCU gestito da James Gunn e Peter Safran.

Barry Allen viaggerà indietro nel tempo per salvare sua madre e quando impedirà la sua morte, provocherà drastici cambiamenti nella linea temporale che vedrà The Flash collegarsi a nuovi universi, tra cui l'universo del Batman di Michael Keaton e di Sasha Calle/Supergirl.

Non ci resta che rimanere in attesa del trailer di The Flash, atteso per la prossima domenica. Rimanete sintonizzati sulle pagine di Everyeye per non perdervelo!