The Flash, esordio al di sotto delle aspettative: l'incasso è inferiore a Black Adam

Il week-end in corso in Nord-America non sta andando molto bene dal punto di vista del box office, dato che dopo il flop già storico di Elemental della Pixar, anche il nuovo cinecomix DC Studios The Flash non è riuscito ad incidere, facendo registrare incassi al di sotto delle aspettative.

Dopo un incasso di 24 milioni nel giorno d'apertura di venerdì 16 giugno, infatti, The Flash è destinato a rallentare al box office, almeno secondo gli analisti, che in occasione del week-end della Festa del Papà e della festività del Juneteenth dovrebbe spingersi non oltre un'apertura di 3 giorni da 61 milioni, ovvero identica a quella fatta registrare la settimana scorsa da Transformers: Il risveglio della Paramount ma ben al di sotto delle aspettative, che avevano anticipato un week-end da 70-75 milioni. Se andrà bene, sempre secondo i dati, The Flash raggiungerà quella cifra solo sul week-end di 4 giorni, includendo dunque anche gli incassi di lunedì 19, che sarà un festivo negli USA.

Un altro dato importante da segnalare è che l'esordio di The Flash è inferiore a quello di Black Adam, cinecomix DC con Dwayne Johnson che a ottobre 2022 aveva debuttato con 67 milioni su 3 giorni e 71,5 milioni su 4 giorni: quel film è stato classificato come un grosso flop da Warner Bros, dato che dopo l'esordio ha finito con l'incassare solo 393 milioni in tutto il mondo contro un budget di produzione di oltre 200 milioni, fatta eccezione per il marketing. Secondo i rapporti, le cifre del budget di The Flash corrispondono a quelle del film di The Rock.

Naturalmente vi terremo aggiornati, nel frattempo scoprite perché ci sono voluti 40 anni per fare il film di Flash.