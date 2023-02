The Flash, c'è anche il Batman di Michael Keaton nei nuovi poster!

Quanto aspettiamo questo The Flash? Il film con Ezra Miller, al quale spetterà il compito di fare da anello di congiunzione tra DC Extended Universe/Snyderverse e DC Universe, potrebbe in effetti essere anche il capitolo destinato a riaccendere l'entusiasmo nei confronti del franchise grazie, soprattutto, alla presenza di alcuni personaggi.

Come mostratoci dall'incredibile trailer di The Flash rilasciato durante il Super Bowl, infatti, nel film di Andy Muschietti ritroveremo non solo il Barry Allen di Ezra Miller, ma anche un vero e proprio pezzo da novanta come il Batman di Michael Keaton protagonista dei due, indimenticabili film diretti da Tim Burton.

Nel mezzo, ma non meno importante, la nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle, alla quale toccherà presumibilmente riprendere il ruolo nel futuro del franchise: sono proprio i nostri tre eroi, dunque, a far bella mostra di sé nei nuovi poster ufficiali pubblicati in queste ore e che, a meno di 24 ore di distanza dal trailer, non fanno che alimentare la nostra curiosità per una pellicola che si preannuncia fondamentale per le sorti della saga.

E voi, cosa ne pensate? Siete soddisfatti del ritorno di Michael Keaton? Credete che Sasha Calle possa rappresentare una valida new entry? Diteci la vostra nei commenti! Secondo un leak, intanto, anche il Batman di George Clooney sarà in The Flash.