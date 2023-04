The Flash: due Batman, due Flash e Supergirl nel nuovo trailer ufficiale del cinecomix DC!

Come promesso nelle scorse settimane, Warner Bros ha svelato un nuovo trailer ufficiale di The Flash in occasione della premiere mondiale del film DC Studios organizzata per la CinemaCon di Las Vegas.

Nel filmato, che potete godervi come al solito all'interno dell'articolo, vediamo il velocissimo supereroe scarlatto Barry Allen interpretato da Ezra Miller alle prese con un'avventura nel Multiverso: la trama del film seguirà infatti il supereroe mentre tenta di usare la sua super-velocità per tornare indietro nel tempo e impedire la morte di sua madre, ma la sua missione sfortunatamente avrà grosse ripercussioni sul continuum spazio-temporale dell'universo DC.

Come anticipato dal nuovo direttore creative dei DC Studios James Gunn, infatti, The Flash offrirà l'occasione per un reboot del DCEU in vista dell'esordio del nuovo DCU: a dimostrazione del 'collasso del Multiverso' che si verificherà nel film, il nuovo trailer mostra altre scene inedite con gli attesissimi due Batman, interpretati rispettivamente da Ben Affleck e Michael Keaton, che riprenderanno i ruoli del Bruce Wayne dello 'SnyderVerse' e del Bruce Wayne del 'BurtonVerse', ma anche alcune sequenze della nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle, che rappresenterà una versione femminile del Superman di Henry Cavill in una realtà alternativa che rilegge gli eventi di Man of Steel - dal quale torna anche Michael Shannon nei panni del generale Zod. Come se non bastasse, secondo le ultime indiscrezioni The Flash includerà anche Nicolas Cage nei panni di Superman, per una scena che citerà il film Superman Lives, famoso cinecomix mai realizzato da Tim Burton.



The Flash uscirà il 15 giugno 2023 nei cinema italiani