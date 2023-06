The Flash, che disastro: fosse uscito in streaming, Warner avrebbe perso meno soldi

The Flash è stato un disastro al box office sia nel suo week-end d'esordio che soprattutto nel secondo fine settimana di programmazione, e in base ai pochi incassi arrivati gli analisti stanno cercando di fare i conti in tasca a Warner Bros..

Come vi abbiamo già riportato, The Flash è completamente crollato lo scorso fine settimana al botteghino, con un incasso di appena 15 milioni e un calo del -75% rispetto al già debole esordio di 55 milioni del primo week-end. Il suo totale nazionale ora si attesta ad un imbarazzante 87 milioni, per un totale globale di 210 milioni che sembra destinato a migliorare in maniera drastica, né sufficiente. Secondo l'analista Luis Fernando, dato che Warner detiene solo la metà della quota degli incassi globali, The Flash non pagherà nemmeno la sua campagna di marketing, stimata a 150 milioni di dollari.

Addirittura, secondo i calcoli dell'analista, Warner Bros avrebbe perso meno soldi se avesse pubblicato The Flash su Max, il nuovo servizio di streaming on demand ex HBO Max, oppure se lo avesse direttamente cancellato come fatto con Batgirl. Il budget di produzione è stimato infatti a 190-200 milioni di dollari, ai quali appunto aggiungere i 150 milioni spesi per la pubblicità: stando agli analisti, The Flash avrà perso più di 200 milioni per Warner Bros quando verrà definitivamente ritirato dalle sale, una catastrofe finanziaria più grande del disastro del Justice League del 2017, che portò ad un grande scossone interno allo studio. Probabilmente Flash supererà John Carter della Disney, in fatto di perdite finanziarie.

La domanda ora è: cosa succederà con Blue Beetle e Aquaman & Lost Kingdom, gli ultimi due cinecomix DC pre-James Gunn in uscita nel 2023? L'interesse per la saga sembra ai minimi storici dopo i pessimi risultati di Black Adam e Shazam! Furia degli Dei, e difficilmente i prossimi due episodi riusciranno a ribaltare al situazione.

Vi terremo aggiornati.