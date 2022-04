The Flash, la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon: c'è anche il generale Zod!

Dopo la descrizione dei primi minuti di Spiderman Across the Spiderverse, il sequel del film d'animazione Spiderman Un nuovo universo presentato dalla Sony Pictures, in queste ore al CinemaCon di Las Vegas il palcoscenico è stato occupato dalla Warner, che ha mostrato numerose scene di Flash.

Il cinecomic di Andy Muschietti ha allietato i presenti all'evento con numerose chicche: tra queste il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, che a quanto pare durante il film indosserà diversi costumi e guiderà la 'bat-moto' in stile Christian Bale e Robert Pattinson; l'esordio della Supergirl di Sasha Calle; la conferma delle indiscrezioni sulla presenza del generale Zod, l'iconico villain di Man of Steel di Zack Snyder interpretato da Michael Shannon.

Qui sotto la descrizione del filmato mostrato da Warner Bros:

"Il filmato è incentrato sullo scorrere del tempo, con diverse scene che mostrano un impaziente Barry Allen in attesa in fila. Il protagonista usa i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e vedere sua madre, Nora Allen, mentre viene uccisa. Il Batman di Michael Keaton, ad un certo punto dice: 'Vuoi impazzire? Allora facciamo i matti', con un sorriso stampato in faccia che è la citazione tratta dal film originale di Batman di Tim Burton del 1989: in questa scena indossa il costume di Batman ma non la maschera, quindi ha il volto scoperto e dei capelli argentati: Michael Keaton non è ringiovanito digitalmente, è la stessa versione dei film originali ma invecchiata dopo anni di attività come Batman. Ad un certo punto compaiono anche Zod di Michael Shannon e la Supergirl di Sasha Calle. Il filmato rivela anche il Batman di Michael Keaton in sella alla Bat-moto, mentre un'auto vola su di lui al rallentatore. C'è anche una scena in cui si intravedono molteplici costumi del Batman di Keaton nella Wayne Manor, tutte variazioni del costume dell'89."

Quali sono le vostre aspettative alla luce di queste rivelazioni? Ditecelo nella sezione dei commenti! Ricordiamo che The Flash, che uscirà il 23 giugno 2023, includerà anche il Batman di Ben Affleck, che tornerà un'ultima volta nel ruolo del supereroe dopo gli eventi di Batman v Superman e Justice League.