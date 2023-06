The Flash, decisione clamorosa: Ezra Miller non farà interviste per il film

La data d'uscita di The Flash è sempre più vicina, ma la vigilia tiene fede alla natura burrascosa della produzione con un comunicato che ha a dir poco del clamoroso: Ezra Miller, protagonista del film, non rilascerà interviste durante il tappeto rosso della premiere.

The Flash uscirà nelle sale nord-americane dal 16 giugno (il 15 giugno in Italia), ma il controverso protagonista del film dei DC Studios manterrà un profilo basso alla premiere di Los Angeles prevista per il 12 giugno. Secondo Variety - che ha anticipato che il sequel di The Flash 2 è già stato scritto - Ezra Miller poserà solo per le foto di rito sul red carpet di The Flash, e non rilascerà interviste per i microfoni presenti all'evento. Secondo quanto riferito da una fonte vicina all'attore, la decisione è stata presa di comune accordo: "Ezra vuole che il film esca nelle sale e abbia successo e vuole che i discorsi e i titoli della stampa riguardino esclusivamente il film, e non la sua persona. Al momento è molto concentrato sulla propria salute mentale e vuole che si parli solo del film".

Inutile dire che si tratta di una situazione senza precedenti, specialmente per un film di supereroi ad alto budget, quella che vedrà l'attore protagonista e volto principale del progetto astenersi dal rilasciare dichiarazioni durante la sfilata sul tappeto rosso della premiere. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, sapete che il regista di The Flash Andy Muschietti è in lizza per Batman: The Brave & The Bold, il primo film del Cavaliere Oscuro ambientato nel DCU?