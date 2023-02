The Flash: i DC Studios hanno rimosso due grossi camei? Ecco chi è stato 'fatto fuori'

The Flash sarà il film che resetterà il DC Universe offrendo a James Gunn il trampolino perfetto per lanciare la nuova saga cinematografica che inizierà effettivamente con Superman: Legacy, e secondo quanto riportato il film con Ezra Miller in queste ore avrebbe subito ulteriori modifiche.

In base alle informazioni emerse negli scorsi anni (perché, si, il film con Ezra Miller ha una lunga storia alle proprie spalle) il finale originale di The Flash vedeva Barry Allen tornare nella sua linea temporale per scoprire che il Batman di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle erano diventati parte integrante del DCEU: questo finale avrebbe spiegato la sostituzione di Ben Affleck e la presenza di Michael Keaton in Batgirl, Aquaman and the Lost Kingdom e il film su Batman Beyond.

Tuttavia, come saprete, con James Gunn e Peter Safran le cose sono completamente cambiate e, divenuto obsoleto, anche quel finale è stato modificato: dopo la rimozione del cameo di Henry Cavill nei panni di Superman, infatti, in questi giorni dal montaggio finale di The Flash sono stati esclusi anche Michael Keaton e Sasha Calle; in alternativa, adesso il film terminerà con il cameo 'di una grande star DC del passato' per mostrare che Barry può spostarsi in qualsiasi universo narrativo. La decisione è stata presa da James Gunn e Peter Safran, e probabilmente porterà anche alla cancellazione dei cameo di Michael Keaton e Ben Affleck dal sequel di Aquaman, dato che all'orizzonte per la DC sta arrivando un nuovo inizio.

Da notare che queste indiscrezioni sono state pubblicate dalla scooper Grace Randolph, non tra le più affidabili del settore...eppure, per questa volta, pare ci sia da fidarsi, dato che come potete vedere in calce all'articolo le ha confermate anche il famoso giornalista di The Wrap Umberto Gonzalez, da anni vicinissimo al mondo DC di Warner Bros.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, ecco quando uscirà il primo trailer di The Flash.