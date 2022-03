The Flash: la nuova data d'uscita sarà molto speciale per il Batman di Michael Keaton!

In una mossa un po' a sorpresa in queste ore Warner Bros ha rinviato Flash, Black Adam e Aquaman 2 rivoluzionando il proprio calendario uscite per il 2022 e il 2023.

In base alla nuova strategia di uscite, Warner Bros. pubblicherà The Flash il 23 giugno 2023, che perso il trampolino di lancio originariamente previsto per il 4 novembre 2022 ma che ha sicuramente guadagnato in romanticismo. La nuova data scelta per il film infatti si rivela particolarmente speciale per Michael Keaton, che nel cinecomic diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller tornerà a vestire i panni di Batman.

Il 23 giugno del 1989, infatti, debuttava per la prima volta sul grande schermo Batman di Tim Burton, il primo dei due film che videro Keaton vestire i panni del cavaliere oscuro (l'altro, per chi non lo sapesse, fu Batman Returns, sequel uscito tre anni dopo, nel 1992). La nuova data d'uscita di The Flash, insomma, permetterà a Michael Keaton di tornare nel ruolo di Batman esattamente 34 anni dopo la prima volta.

Ovviamente sappiamo che l'attore indosserà il costume di Batman anche per Batgirl, film attualmente in fase di riprese previsto come esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max: la data d'uscita di Batgirl è attualmente sconosciuta, ma prima dei cambiamenti apportati da Warner al proprio calendario il cinecomic era previsto per un debutto sulla piattaforma intorno a dicembre 2022.

Ciò vuol dire che Batgirl uscirà prima di Flash? Al momento non ci sono indicazioni, quindi rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.