The Flash, ci sarà anche Cyborg nel film con Ezra Miller? La parola ai produttori

Poche settimane fa è trapelata un'interessante indiscrezione che ha incuriosito molto i fan DC, dato che stando ad alcune e anonime fonti nell'atteso The Flash (o Flashpoint) di Andy Muschietti dovrebbe comparire anche il Cyborg di Ray Fisher, e sulla questione è intervenuta recentemente la produttrice Barbara Muschietti.

Nonostante sia passato di mano in mano nel corso degli ultimi quattro anni, una delle costanti di The Flash è stata proprio questa chiacchierata presenza di Cyborg in un ruolo addirittura da protagonista al fianco di Ezra Miller nei panni della Saetta Scarlatta. A tal proposito, scrivendo via chat alla Muschietti su Instagram, un fan ha espressamente pregato "di non rimuovere il ruolo di Cyborg originariamente previsto" e di lasciarlo "almeno in un cameo".



Al che la Muschietti ha risposto in modo sintetico e più che preciso con un "ovviamente", come se fosse addirittura ormai scontata la presenza del supereroe interpretato da Fisher in Justice League. Il fan, in visibilio, oltre a esprimerle tutta la sua più che sentita riconoscenza con tre "grazie" ha anche fatto uno screenshot della chat, postandola infine su Reddit, dove ha cominciato a fare il giro del web.



Se a dirlo è la produttrice, insomma, la cosa dovrebbe essere abbastanza sicura. Come rivelato poi pochi giorni fa, dovrebbero presto arrivare nuove notizie su The Flash, dunque restiamo in attesa di queste sperate novità.