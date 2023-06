The Flash: il costume di Barry Allen pre CGI svelato in un video promozionale

The Flash sta per arrivare per mettere fine al DCEU e segnare un nuovo inizio per l’universo cinematografico della DC. Una nuova clip promozionale dedicata al film di Andy Muschietti mostra, anche se solo per qualche breve istante, la tuta dell’eroe prima dei lavori in computer grafica che la completeranno nel lungometraggio.

Abbiamo riportato come le prime critiche di The Flash sembrino risultare più fredde del previsto e, in attesa di poterci fare un’idea personale a proposito del nuovo film DC, non possiamo fare altro che spulciare nei meandri della rete alla ricerca di nuovi contenuti che sappiano anticiparci qualcosa dell’opera, saziando il nostro bisogno di news.

Il nuovo video dietro le quinte permette a fan e appassionati di dare una rapida occhiata al costume di Flash ancora non modificato digitalmente e privo dei lampi che l’attraversano durante le iconiche corse dell’eroe.

L’effetto, naturalmente, è decisamente diverso rispetto a quello che si vedrà in scena, ma c’è da dire che a conti fatti, e dati i precedenti (ci riferiamo all'effetto di altri costumi prima dei lavori di sistemazione), la tuta rossa del protagonista avrebbe fatto la sua discreta figura anche a prescindere dalla capacità degli artisti CGI.

In attesa di poter vedere il nuovo prodotto DC che sarà capace di proporre diverse versioni dell’eroe dalla super velocità e che porterà in scena un multiverso fatto di più Batman, vi lasciamo all’analisi del trailer di The Flash.