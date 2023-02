The Flash, che cos'è Flashpoint? La spiegazione dell'evento a cui è ispirato il film

Con l'arrivo sempre più imminente di The Flash, il cui trailer asfalta tutti gli altri spot del Super Bowl, gli interrogativi degli spettatori sono molteplici; ma in cosa consiste il Flashpoint, e perché è così collegato alla pellicola in uscita il 16 giugno 2023?

Con questo termine si intende un arco narrativo scritto da Geoff Johns e Andy Kubert, composto da 5 volumi e capace di "resettare" l'universo DC (per poi ripartire con The New 52). La storia prende origine da The Road to Flashpoint, che ne costituisce l'antefatto: la versione alternativa di Barry Allen, un viaggiatore inter-dimensionale incapace di utilizzare la Forza della velocità, incontra il Flash "vero e proprio" e lo avverte di come la sua realtà stia per essere alterata da un'anomalia con gravissime ripercussioni su tutto il Multiverso. Il motivo è riconducibile a Zoom (anche detto Reverse Flash, o Anti-Flash), il quale, come suggerisce il nome, rappresenta la nemesi del protagonista.

In Flashpoint, Barry si risveglia stordito in un distretto di polizia: sembra una giornata come tante altre, ma il mondo intorno a lui è sensibilmente diverso. Lui non ha più poteri, sua madre è ancora viva e gli altri supereroi compiono azioni crudeli – basti pensare a Wonder Woman alla conquista del Regno Unito con il suo esercito di Amazzoni, o ad Aquaman che devasta l'Europa occidentale con un maremoto. Ecco spiegata la ragione per cui Cyborg vuole creare una Lega per fronteggiarli, nella speranza che Batman aderisca.

Non sappiamo quanto il film sarà fedele all'arco di narrativo di Flashpoint, ma i punti in comune saranno sicuramente tanti. In attesa di nuove informazioni, non possiamo che non aspettare in trepidante attesa il rilascio della pellicola: a quanto pare, The Flash vedrà anche la comparsa del Batman di Michael Keaton!