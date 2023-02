The Flash, la corsa contro il tempo per salvare il mondo da Zod nella descrizione del film

Warner Bros. ha pubblicato una nuova sinossi di The Flash, il nuovo film di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller insieme al trailer mostrato nel corso del Super Bowl della notte. La nuova descrizione fornisce qualche dettaglio in più sulla trama del film che vedrà anche il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman.

Ecco la nuova sinossi di The Flash:"Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo lungometraggio stand alone del supereroe DC. I mondi s'incontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando la distruzione, e non ci sono supereroi a cui rivolgersi. Cioè, a meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso ad tornare dal suo ritiro e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?". Non perdetevi il trailer di The Flash direttamente dal Super Bowl che si è giocato nella notte.



Barry Allen è pronto a tornare indietro nel tempo per salvare i suoi genitori; sua madre Nora (Maribel Verdù) e suo padre Henry Allen (Ron Livingston), condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie.

Nel cast del film anche Michael Keaton, Grant Gustin, Ben Affleck, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Michael Shannon e Maribel Verdù.

