The Flash, confermato il rating: il nuovo film DC includerà 'nudità parziale'

The Flash ha conquistato anche Tom Cruise durante una visione privata in super-anteprima, e in attesa di scoprire se il cinecomix DC si confermerà entusiasmante come diverse personalità di Hollywood lo hanno definito in queste settimane, oggi scopriamo la sua classificazione ufficiale.

Secondo il sito FilmRatings.com dell'MPA, ovverosia la Motion Picture Association, l'organizzazione che ad Hollywood si occupa di curare e promuovere gli interessi degli studi cinematografici, quando The Flash uscirà nei cinema sarà classificato PG-13, praticamente lo standard per i film di supereroi, che almeno per il 90% dei casi rientrano sempre in questa categoria. Il PG-13 però è molto libero ed aperto ad interpretazione (restando in campo DC, sia Shazam! Furia degli Dei che The Batman, eppure si tratta di film diversissimi per toni e contenuti) e quindi a venirci incontro è la descrizione con la quale l'MPA ha assegnato questo rating al film di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller: a quanto pare, infatti, il PG-13 di The Flash includerà sequenze di violenza e azione, linguaggio scurrile e nudità parziale.

Ricordiamo che The Flash arriverà nelle sale italiane a partire dal 14 giugno 2023, distribuito da Warner Bros Pictures Italia. Il film, il primo adattamento live-action per il grande schermo dedicato al supereroe DC, includerà anche la presenza di Michael Keaton e Ben Affleck, che torneranno nei panni dei rispettivi Batman, oltre a Billy Crudup, Kiersey Clemons, Sasha Calle nei panni di Supergirl e Michael Shannon di ritorno nel ruolo del generale Zod.

Per altri contenuti recuperate il primo sensazionale trailer di The Flash.