The Flash, confermata l'esistenza del sequel: ma dovrà superare il box office

L'esistenza del sequel diretto di The Flash è stata appena confermata dagli addetti ai lavori, che però sottolineano come per James Gunn, co-presidente dei nuovi DC Studios, la sua realizzazione sia soggetta ad una fondamentale condizione, quella del box office.

Umberto Gonzalez, noto giornalista di The Wrap storicamente legato al mondo DC, ha confermato su una nuova pubblicazione della testata che il sequel di The Flash esiste, e che sarà effettivamente integrato nel nuovo DCU dopo l'imminente reboot del franchise se mai dovesse diventare realtà: tuttavia, affinché ciò possa accadere, The Flash dovrà fare bene al box office e ribaltare il trend negativo delle ultime uscite targate DC, come Black Adam e Shazam: Furia degli Dei.

The Flash sta attualmente cercando di aprire a 70 milioni di dollari al botteghino nazionale, ma secondo The Wrap DC e soprattutto Warner Bros Discovery si aspettano un risultato almeno simile a quello di The Batman, che nel 2022 ha incassato in tutto il mondo 770 milioni di dollari e ottenuto la conferma sia di una serie tv sequel per la piattaforma di streaming Max (The Penguin) sia un film, The Batman: Parte Due. Se The Flash dovesse riuscire a centrare l'obiettivo dei 70 milioni, supererebbe l'apertura da 67 milioni ottenuta da Aquaman, che nel 2018 volò a 335 milioni a livello nazionale e un totale globale da 1,14 miliardi.

The Flash uscirà il 15 giugno in Italia, naturalmente terremo traccia della sua performance al box office quindi rimanete sintonizzati.