The Flash, la conferma di Sasha Calle: 'Tagliate scene vietate ai minori con Supergirl'

Dopo i commenti del regista Andy Muschietti sulla CGI di The Flash, torniamo a parlare del nuovo cinecomix DC Studios grazie ad alcune interessanti dichiarazioni di Sasha Calle, l'attrice interprete di Supergirl nel film con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton.

Nel corso di una recente intervista con Collider, che potete trovare nel post in calce all'articolo, Sasha Calle ha rivelato di aver girato diverse scene di Supergirl vietate ai minori per The Flash, che però non sono state incluse nella versione cinematografica ora in programmazione nelle sale: nel video in basso, l'attrice parla dell'intenso addestramento e del lavoro di stunt svolto sul set, specificando che la sequenza del silo russo (dove Flash e Batman si recano per salvare Kara) era originariamente molto più a lunga, perché sono state realizzate "scene rated-r poi eliminate".

Non è chiaro al momento perché queste scene siano state classificate come vietate ai minori (nudità?, violenza?) né per quale motivo sono state escluse dal montaggio finale, ma se tutto va bene i fan ne sapranno sicuramente di più quando The Flash arriverà su Blu-ray.

The Flash è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, e aprirà da oggi nei cinema nord-americani. Per altri contenuti, sapete che Ben Affleck ha spoilerato un cameo di The Flash in un'intervista andata in onda mesi fa?