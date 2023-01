The Flash, la conferma di James Gunn: 'Sarà il film che resetterà il DC Universe'

Sin dall'annuncio dell'inizio di un nuovo corso targato James Gunn in casa DC ci siamo posti una domanda più di ogni altra: quale sarà il film incaricato di fare da epitaffio al DC Extended Universe e, magari dare contestualmente il via al DC Universe? La risposta, alla fine, è stata quella che ci aspettavamo: si tratterà di The Flash.

Dopo aver svelato i suoi piani per il DC Universe, tra un Batman, un Superman e un The Swamp Thing, il regista di The Suicide Squad ha infatti riservato alcune parole proprio al film con Ezra Miller, indicandolo di fatto come vero e proprio punto zero per la nascita del nuovo ciclo.

"Un film fantastico che amo davvero e che resetterà il DC Universe" ha spiegato Gunn, che sul futuro del franchise ha poi aggiunto: "L'unica cosa che possiamo promettervi è che tutto ciò che faremo da Superman in poi sarà canonica e che tutto sarà interconnesso. Utilizzeremo alcuni attori del passato e non utilizzeremo altri attori del passato, ma tutto da quel momento in poi sarà interconnesso".

Vedremo in che modo The Flash fungerà da reset totale per il franchise: stando alle parole di Gunn, comunque, sembra proprio che il film di Muschietti non dovrà essere ritenuto canonico per il DC Universe, ma più un espediente per dare un contesto alla nascita di questo nuovo universo. Staranno davvero così le cose? Lo scopriremo solo in sala! Vediamo, intanto, chi potrebbe essere il villain di The Flash.