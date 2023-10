The Flash, i concept art inediti svelano costumi molto diversi per Flash e Batman

The Flash è stato uno dei grandi flop dell’estate cinematografica, proseguendo il trend negativo che vede i cinecomic di ultimissima generazione performare decisamente al di sotto le aspettative, soprattutto dati i budget. A mesi di distanza dall’uscita nelle sale, intanto, sono stati condivisi sui social dei concept scartati degli eroi del film.

Dopo aver spiegato la magia degli effetti speciali grazie alla quale Ezra Miller ha potuto interpretare 2 Barry in The Flash, torniamo a parlare del film DC per mostrare alcuni bozzetti che presentavano delle versioni differenti rispetto a quelle poi usate nel lungometraggio delle tute del personaggio principale e di Batman e della moto del Cavaliere Oscuro.

I concept, creati dall’artista Ed Natividad mostrano una versione alternativa del costume dell’eroe interpretato da Ezra Miller, differente da quella poi mostrata nel prodotto finito per qualche dettaglio all’altezza del petto, un design differente per quanto riguarda il mezzo usato dall’alter ego di Bruce Wayne e un’armatura molto simile a quella indossata dal vendicatore di Gotham in Batman v Superman.

Per quanto la moto dell’eroe milionario non ricopra un ruolo dominante all’interno della narrazione, il fatto di poter vedere di nuovo Ben Affleck indossare uno dei migliori costumi cinematografici dell’eroe sarebbe potuta essere una scelta azzeccata da parte della produzione.

Vi lasciamo, dunque, con le immagini degli studi artistici e, chiedendovi cosa pensiate delle versioni alternative che presentano, vi lasciamo alla recensione di The Flash.