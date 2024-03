The Flash: dove e come vedere il film DC in tv e in streaming

Dall’universo DCEU che fu, arriva in prima TV The Flash, film di supereroi diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico dedicato al supereroe scarlatto.

Il film sarà in onda lunedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes, in streaming solo sulla piattaforma NOW e disponibile anche on demand, anche in qualità 4K.

Nella storia, gli universi alternativi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato nel tentativo di salvare sua madre, morta quando era bambino per un omicidio di cui fu accusato ingiustamente il padre del ragazzo. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato e non ci sono supereroi per fermarlo. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso da quello che conosce lui, per salvare un misterioso kryptoniano imprigionato.

Diretto da Andy Muschietti (It), fanno parte del cast anche Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Michael Keaton e Ben Affleck per l'ultima volta nel ruolo di Batman.

Inoltre, il film include anche Nicolas Cage in un discusso cameo come Superman.

