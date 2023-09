The Flash, come ha fatto Ezra Miller a interpretare 2 Barry? Lo svela il dietro le quinte

Anche se The Flash si è rivelato un flop per quanto riguardi le prestazioni al box office del film DC, non si può non riconoscere l’ottimo lavoro fatto nel portare in scena diverse versioni di Flash nelle stesse inquadrature. Una nuova clip dietro le quinte mostra come, grazie all’uso della computer grafica, sono state realizzate queste riprese.

Mentre The Flash cerca un riscatto in home video con l’uscita anche in Italia del Blu-ray del film, un nuovo video che mostra il lavoro sul set spiega come siano state realizzate le scene in cui Ezra Miller sia presente con diverse versioni del suo eroe davanti la camera nello stesso momento.

La clip svela come la produzione abbia utilizzato una nuova tecnica che sfrutta il cosiddetto volume capture per modificare in computer grafica il lavoro fatto dal doppione di Ezra Miller, Ed Wade, e rendere possibile l’interazione tra i due Barry Allen una volta che la testa di Miller fosse stata attaccata anche sul corpo dell’altro attore.

I membri del team hanno spiegato come questa tecnica si piuttosto innovativa e rivoluzionaria e potrà permettere, in futuro di eseguire lavori di questo tipo a seconda delle necessità che si presenteranno.

In effetti, nonostante quello che sembra un enorme sforzo in termini di produzione, il risultato che ne è venuto fuori è senza dubbio soddisfacente, dimostrandosi un vero e proprio successo e quello che potrebbe essere un passo in avanti importante per l’industria.

La dimostrazione, dunque, che anche quello che verrà ricordato come un flop possa aiutare il cinema a crescere dal punto di vista tecnologico e produttivo. Eppure, nonostante il buon lavoro fatto in questo ambito di computer grafica, per molti, gli effetti speciali hanno contribuito a rovinare il film del supereroe: in tal senso, vi lasciamo a una lista di dieci film iconici rovinati dalla CGI.