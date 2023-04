The Flash, clamoroso: il film DC include un cameo che nessuno si aspettava!

Negli scorsi giorni The Flash ha ricevuto le ultime proiezioni di prova in attesa della grande premiere al CinemaCon che si terrà oggi 25 aprile a Las Vegas, e nelle scorse ore sono emerse grandissime novità in merito ad un cameo segreto nascosto nel film.

Stando al famoso insider My time to shine, infatti, The Flash includerà il Superman di Nicolas Cage, che in una sequenza del film - probabilmente mentre il protagonista Barry Allen è impegnato ad attraversare varie realtà alternative alla velocità della luce - può essere visto combattere un gigantesco ragno robot.

Se confermato - ma il curriculum dello scooper parla per lui - si tratterebbe di un cameo davvero sorprendente, soprattutto per i fan di lungo corso della DC: come forse alcuni di voi sanno, infatti, Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare Clark Kent in Superman Lives, famoso cinecomix di Tim Burton mai realizzato. Anche il nemico scelto, il ragno gigante, è una citazione per quel progetto abortito in fase di sviluppo: il produttore Jon Peter, infatti, in una nota intervista criticò la sceneggiatura di Superman Lives scritta da Kevin Smith, rivelando che il protagonista avrebbe dovuto 'combattere un fottuto ragno gigante nel terzo atto', idea che ai produttori non era proprio andata a genio.

The Flash uscirà il 14 giugno nelle sale italiane. Vi ricordiamo che durante il CinemaCon Warner Bros pubblicherà il nuovo trailer di The Flash, quindi rimanete sintonizzati!