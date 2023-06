The Flash è finalmente al cinema: 5 cose da sapere assolutamente sul film DC Studios

The Flash, attesissimo cinecomix targato DC Studios diretto da Andy Muschietti e con protagonista la controversa star Ezra Miller, arriva da oggi 15 giugno nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Warner Bros.

In occasione dell'uscita del nuovo titolo tratto da DC Comics, come al solito abbiamo preparato per voi 5 curiosità su The Flash da sapere assolutamente. Eccole elencate qui sotto:

Il vecchio Batman : al momento dell'uscita del film Michael Keaton ha 71 anni, un'età che lo rende l'attore più anziano ad aver interpretato Batman, sia in un film live-action che in una serie TV. Gli unici attori più anziani sono stati Adam West, che aveva 88 anni quando ha doppiato Batman per l'ultima volta in Batman vs Two-Face (pubblicato nel 2017 dopo la sua morte), e Olan Soule, che aveva 74 anni quando ha doppiato Batman per un'ultima volta nella settima stagione di Super Friends (1973).

Flashpoint : The Flash è il primo film stand-alone per il grande schermo dedicato al supereroe DC, ma anche il terzo adattamento basato sul famoso fumetto 'Flashpoint' dopo il film animato Justice League: The Flashpoint Paradox (2013) e la stagione 3 della serie tv The Flash (2014). Si tratta anche del primo film non horror del regista Andy Muschietti.

Il Batman più longevo : Con la sua apparizione in questo film, Ben Affleck stabilirà un nuovo record per il franchise di Batman, avendo interpretato Bruce Wayne/Batman quattro volte in film live-action, più di qualsiasi altro attore. Curiosamente, è l'unico Batman a non avere mai avuto un film stand-alone.

Un film tutt'altro che super-veloce : la DC tenta di realizzare un film su Flash dagli anni '80, ma la versione Warner Bros 'esiste' dal 2004 quando David S. Goyer venne incaricato di dirigere un film con Ryan Reynolds nei panni di Barry Allen. Quando Goyer lasciò il film, Shawn Levy venne stato scelto per dirigere un progetto che avrebbe avuto protagonista il personaggio di Wally West, ma il regista lasciò la produzione a causa del suo impegno con Una notte al museo 2 - La fuga (2009) e venne a sua volta sostituito da David Dobkin. Nel 2010 vennero assunti gli sceneggiatori di Lanterna Verde Greg Berlanti, Michael Green e Marc Guggenheim per scrivere un nuovo trattamento di The Flash basato sulle storie a fumetti di Geoff Johns e con protagonista nuovamente Barry Allen. Poi arrivò il DCEU nel 2013 con Man of Steel, ma le cose sono andate tutt'altro che lisce...

Una produzione sfortunata: L'uscita di The Flash era inizialmente previsto per il 23 marzo 2018, quando la Warner Bros. annunciò per la prima volta la sua line-up di film DCEU, prima di essere spostato al 16 marzo dello stesso anno. Nel luglio 2016, però, questa data di uscita venne assegnata da Warner Bros Pictures a Tomb Raider e The Flash sparì dai radar fino al 2019, quando Andy Muschietti venne assunto come regista a luglio. All'epoca il film ottenne una data d'uscita per l'1 luglio 2022, poi spostata al 3 giugno 2022, e rinviata al 4 novembre 2022 a causa della pandemia di COVID-19. Nel marzo 2022, il film venne spostato ancora al marzo 2023 e poi al 23 giugno 2023 per ulteriori lavori di post produzione sugli effetti speciali, rallentati a seguito dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'industria cinematografica.

Per altre curiosità guardate il trailer finale di The Flash.