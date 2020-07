The Flash, il cinecomic con Ezra Miller non adatterà QUESTA famosa storia dei fumetti DC

In queste settimane The Flash ha guadagnato le luci della ribalta con l'annuncio del ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, ma adesso sono emersi nuovi dettagli su quella che sarà la storia del film con Ezra Miller diretto da Andy Muschietti.

O, per lo meno, su quella che non sarà la storia del cinecomic: infatti, come riportato in esclusiva da Heroic Hollywood, il film non includerà la chiacchierata guerra tra Atlantidei e Amazzoni, celebre storia dei fumetti DC che in precedenza era stata anticipata per il film con camei di Jason Momoa e Gal Gadot annessi.

Nel fumetto Flashpoint, che fungerà da fonte di ispirazione primaria per la pellicola, quando Flash arriva nell'omonima dimensione parallela dopo aver viaggiato nel tempo per salvare sua madre, scopre che questa Terra alternativa era stata devastata da una guerra tra i due membri della Justice League Aquaman e Wonder Woman, a capo delle loro rispettive nazioni. Forse si poteva facilmente intuire che includere una sotto-trama del genere nel film con Ezra Miller sarebbe stato un po' esagerato e sicuramente molto costoso, ma molti fan del fumetto di sicuro rimaranno delusi da questa conferma, visto che si tratterà dell'ennesimo taglio e/o modifica al materiale originale.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

