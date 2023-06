The Flash, i camei vocali dei supereroi provengono da una fonte improbabile!

Barry Allen/The Flash ha finalmente un film a lui interamente dedicato, con protagonista Ezra Miller e diretto da Andy Muschietti. L'opera del DCEU è uscita nelle sale italiane lo scorso 15 giugno e una particolare dinamica narrativa che riguarda i personaggi del Multiverso ha creato qualche discussione tra i fan e non solo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Flash.



In un momento specifico del film, Barry Allen si muove abbastanza velocemente da entrare nel Chrono Bowl, che gli permette di vedere una raffica di camei di Batman e Superman proveniente da adattamenti precedenti. Sul nostro sito trovate la spiegazione di tutti i camei del passato in The Flash.

I camei mostrano anche attori deceduti come Christopher Reeve e Adam West, riportati sullo schermo grazie alla tecnologia. Al di là delle svariate opinioni sul tema di riportare 'in vita' nei film attori già scomparsi, c'è un dettaglio che riguarda la voce dei personaggi.



L'audio fornito per i vocali dei camei infatti proviene da una fonte inaspettata: YouTube. Ne ha parlato Nancy Nugent, supervising editor:"Dirò la verità, molti di loro sono stati estratti da YouTube. Avevamo trovato quelle vecchie clip e si trattava di rimuovere la musica o semplicemente ripulirla. Poiché era un momento così progettuale e c'era della musica in corso, potevamo nasconderne molta mentre se fosse stato da solo avrebbe potuto richiedere di scavare più a fondo negli archivi, nel caso quella roba fosse esistita... Si trattava soltanto di capire cosa ci fosse legalmente permesso di usare; quali proprietà, e di chi, poi trovarla su internet e ripulirla".



