The Flash: il cameo di Nicolas Cage come Superman è autentico o realizzato in CGI?

The Flash è ufficialmente un flop commerciale e presto verrà ritirato dalle sale per approdare sul mercato digitale e poi home-video fisico, ma nel frattempo sono emerse novità in merito al famoso cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman.

Per farla breve, Nicolas Cage appare in The Flash nei panni di un Superman alternativo, meta-citazione al famoso film mai realizzato di Tim Burton Superman Lives, ma durante la visione al cinema molti fan si sono domandati: il cameo di Nicolas Cage è autentico oppure è stato realizzato utilizzando la CGI e senza bisogno di 'convocare' l'attore sul set? A quanto pare, la risposta corretta è...la prima!

Il regista Andy Muschietti, infatti, durante un'intervista con The Playlist ha fatto luce su questo mistero del Multiverso e ha spiegato che Nicolas Cage è stato presente sul set di The Flash, e ha dimostrato un grande entusiasmo di fronte all'opportunità di interpretare finalmente un personaggio che, come noto, significa così tanto per lui, anche se solo per una sequenza brevissima. "Abbiamo parlato con Nicolas e abbiamo deciso di filmarlo con indosso il suo costume di Superman", ha osservato il regista. "Abbiamo realizzato l'abito con lo stesso costumista che aveva creato quello per Superman Lives, un film che sarebbe stato fantastico ma che purtroppo nessuno vedrà mai."

Ciò che ha spinto i fan a credere che Nicolas Cage fosse stato realizzato interamente in CGI per The Flash, in pratica, è stato il lavoro di de-aging effettuato sul volto della star. L'attore, però, ha fisicamente preso parte alle riprese prima di essere ringiovanito in post-produzione.