The Flash, quali sono i camei del film? Tutti i segreti del mondo DC spiegati bene

Dopo aver riepilogato tutte le vicissitudini private e giudiziarie di Ezra Miller, torniamo a parlare del film The Flash accendendo i riflettori sui tanti camei e segreti nascosti nel film diretto da Andy Muschietti.

Come sempre, potete trovare la spiegazione a tutti i camei di The Flash nell'elenco qui sotto:

: il nuovo film DC include, in un modo o nell'altro, tutti i membri della Justice League di Zack Snyder, in principal modo il Batman di Ben Affleck e la Wonder Woman di Gal Gadot (la scena tra Batman e Wonder Woman è stata spoilerata da Ben Affleck mesi fa). Nel film compare anche Henry Cavill nei panni di Superman (ricreato in CGI), Aquaman di Jason Momoa (nella scena post-credit) e viene anche citato Cyborg, interpretato da Ray Fisher. Inoltre, c'è spazio anche per Alfred (Jeremy Irons) e Iris West (Kiersey Clemons): particolarmente simpatica una battuta di Iris, che sembra fare riferimento alla scena del primo incontro tra Barry e Iris contenuta nella Snyder Cut ma tagliata da Justice League 2017. Temuera Morrison : l'attore di Star Wars è tornato ad interpretare Tom Curry, il padre di Arthur Curry, alias Aquaman. Morrison sarà rivisto anche in Aquaman & The Lost Kingdom, sequel della saga con Jason Momoa.

: l'attore di Star Wars è tornato ad interpretare Tom Curry, il padre di Arthur Curry, alias Aquaman. Morrison sarà rivisto anche in Aquaman & The Lost Kingdom, sequel della saga con Jason Momoa. Nicolas Cage : il cameo della star era stato annunciato nei giorni scorsi dal regista Andy Muschietti. Cliccate qui per scoprite tutta la storia di Nicolas Cage nel ruolo di Superman.

: il cameo della star era stato annunciato nei giorni scorsi dal regista Andy Muschietti. Cliccate qui per scoprite tutta la storia di Nicolas Cage nel ruolo di Superman. Adam West, Burt Ward e Cesar Romero : durante la sequenza del Multiverso, The Flash utilizza filmati d'archivio per onorare Adam West, Burt Ward e Cesar Romero, rispettivamente interpreti di Batman, Robin e Joker nel classico programma televisivo degli anni '60.

: durante la sequenza del Multiverso, The Flash utilizza filmati d'archivio per onorare Adam West, Burt Ward e Cesar Romero, rispettivamente interpreti di Batman, Robin e Joker nel classico programma televisivo degli anni '60. George Reeves : un decennio prima del Batman di Adam West, George Reeves ha fatto la storia interpretando Superman nel primo lungometraggio ispirato ai personaggi DC e nel successivo programma televisivo che Superman & The Mole Men del 1951. Curiosamente, Ben Affleck ha interpretato George Reeves nel film Hollywoodland.

: un decennio prima del Batman di Adam West, George Reeves ha fatto la storia interpretando Superman nel primo lungometraggio ispirato ai personaggi DC e nel successivo programma televisivo che Superman & The Mole Men del 1951. Curiosamente, Ben Affleck ha interpretato George Reeves nel film Hollywoodland. Christopher Reeve e Helen Slater : ovviamente Christopher Reeve, il protagonista di Superman di Richard Donner, non ha bisogno di presentazioni, avendo interpretato il supereroe preferito in quattro/cinque film, Superman, Superman II/Superman II: The Donner Cut, Superman III e Superman IV: The Quest For Peace, tutti usciti tra il 1978 e il 1987. Helen Slater, invece, ha interpretato Supergirl nello spin-off nato dal successo dei film di Reeve, e in The Flash appaiono fianco a fianco nella sequenza del Multiverso.

: ovviamente Christopher Reeve, il protagonista di Superman di Richard Donner, non ha bisogno di presentazioni, avendo interpretato il supereroe preferito in quattro/cinque film, Superman, Superman II/Superman II: The Donner Cut, Superman III e Superman IV: The Quest For Peace, tutti usciti tra il 1978 e il 1987. Helen Slater, invece, ha interpretato Supergirl nello spin-off nato dal successo dei film di Reeve, e in The Flash appaiono fianco a fianco nella sequenza del Multiverso. Teddy Sears: durante la sequenza del Multiverso, compare anche la versione di Teddy Sears di Jay Garrick, alias il Flash della Golden Age Flash. Nei fumetti DC, Jay Garrick è il primo personaggio a diventare Flash, 16 anni prima della prima apparizione di Barry Allen sulle pagine di DC Comics. Sears ha interpretato Jay Garrick nella serie televisiva The Flash.

Infine, l'ultima scena di The Flash include il cameo di George Clooney, che torna ad interpretare Bruce Wayne nella nuova linea temporale DC stabilita dagli eventi del film: non è chiaro al momento se la star sarà Batman anche nel nuovo DCU, con Batman: The Brave & The Bold in lavorazione.