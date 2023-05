The Flash, buona Festa della Mamma: il nuovo spot è tutto per la madre di Barry Allen

Dopo il recente trailer giapponese di The Flash, in occasione della Festa della Mamma Warner Bros ha pubblicato sui canali ufficiali dell'atteso cinecomix DC Studios un nuovo spot incentrato sul rapporto tra Barry Allen e sua madre.

Come saprete, infatti, nel film il supereroe interpretato da Ezra Miller tenterà di tornare indietro per salvare i suoi genitori, con sua madre Nora (interpretata da Maribel Verdú) assassinata e suo padre Henry (interpretato da Ron Livingston) ingiustamente accusato del crimine, per il quale viene incarcerato a vita. Nel cercare di modificare il passato, però, Flash cambierà accidentalmente il futuro, creando scompiglio nel Multiverso e facendo collassare il continuum spazio-temporale: di colpo, il supereroe si ritroverà in una realtà alternativa in cui il Generale Zod è tornato sulla Terra e non ci sono più supereroi che possano contrastarlo...a meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosce lui ad interrompere la pensione per salvare il misterioso kryptoniano che Zod tiene prigioniero...anche se non si tratta dello stesso Superman che sta cercando Flash.

Il cast di The Flash include, oltre ai già citati, anche l'astro nascente Sasha Calle nel ruolo di Supergirl, Kiersey Clemons (Zack Snyder's Justice League, Sweetheart), Antje Traue (King of Ravens, Man of Steel), e Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Batman. Il film uscirà il 15 giugno 2023 nelle sale italiane.

