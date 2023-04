The Flash brucia le tappe: il film DC con Ezra Miller ha già una data d'uscita streaming

Dopo un'attesa durata quasi un decennio, il primo film stand-alone dedicato al supereroe The Flash sta per arrivare finalmente nelle sale di tutto il mondo, ma nel frattempo Warner Bros si è voluta portare avanti rivelando quando il nuovo cinecomix DC Studios arriverà in streaming.

Il presidente e CEO di HBO e HBO Max Casey Bloys, durante l'evento Max di Warner Bros. Discovery, ha annunciato che The Flash arriverà in streaming nell'autunno del 2023, poco dopo la sua uscita nelle sale prevista a giugno. Una finestra temporale abbastanza ridotta, che appare come una sorta di 'corsa ai ripari' per lo studio, che ha inanellato due insuccessi di fila con i cinecomix appartenenti all'ormai defunto DCEU, ovvero Black Adam di Dwayne Johnson, che ha avuto una finestra cinematografica di due mesi prima di arrivare in streaming, e il più recente Shazam! Furia degli Dei, che invece ha debuttato sul mercato digitale appena 32 giorni dopo la sua uscita nelle sale.

Come riportato da Deadline, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha commentato: "Quando un contenuto viene spostato dal cinema allo streaming o in PVOD, trova nuova linfa, viene elevato. Lo abbiamo visto chiaramente con i numeri fatti registrare da The Batman ed Elvis, che sono andati benissimo in sala e hanno avuto un gran successo non appena sono arriva in streaming."

Ricordiamo che The Flash debutterà ufficialmente al CinemaCon tra pochi giorni, il 25 aprile, con largo anticipo rispetto alla data d'uscita 'pubblica' fissata per il 16 giugno. Per altri contenuti, recuperate il primo trailer ufficiale di The Flash presentato durante lo scorso Super Bowl.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.