The Flash, Bruce Wayne è atteso sul set nella nuova foto dal dietro le quinte del film

Continuano le riprese dell'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, cinecomic stand-alone (ma non troppo) DC Films dedicato alla Saetta Scarlatta interpretata da Ezra Miller, e nella nuova foto dal set pubblicata dal regista via social è atteso nientemeno che Bruce Wayne, di cui si legge il nome sull'apposita sedia dedicata.

La storia di Flashpoint dovrebbe fare in parte da ispirazione allo stand-alone di Flash con protagonista Ezra Miller, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi mesi in vista di un'uscita prevista per il 4 novembre 2022. Tuttavia al momento non sappiamo se Warner Bros abbia in mente altre apparizioni del Cavaliere Oscuro al di fuori delle versioni di Ben Affleck e Michael Keaton, la cui presenza è stata confermata in via ufficiale proprio di recente.

"Suppongo che probabilmente ho ancora una finestra di due o tre anni, poi sarò troppo vecchio" ha aggiunto Morgan. "Ora però sono disponibile, tutti sanno che lo sono. Lo dico da cinque anni. Staremo a vedere cosa succede, ci sono così tanti supereroi in giro. Mi piace molto anche Lobo. Forse ho qualcosa che bolle in pentola e ti farò sapere se sarà così, ma amo il mondo dei fumetti e spero di rimanerci ancora per molto tempo."



Noi non vediamo l'ora di rivedere Keaton nel ruolo di Batman, e voi? Fatecelo sapere nei commenti, nella speranza che arrivino presto delle ulteriori foto dal set a mostrarci l'attore nei panni di Cavaliere Oscuro.