The Flash, che botta! Il film DC cala del -72% al box office nel secondo week-end

Ad una settimana dal pessimo esordio di The Flash nei cinema USA, il cinecomix DC Studios si sta preparando a reggere l'onda d'urto di un secondo week-end di programmazione che si preannuncia disastroso.

Dopo che il blockbuster da quasi 300 milioni di dollari è collassato su sé stesso lo scorso fine settimana con un'apertura di appena 55 milioni di dollari molto inferiore alle attese, le stime del settore oggi lo inquadrano in calo di oltre un -70% questo fine settimana, con un incasso che dovrebbe attestarsi tra i 14 e i 16 milioni di dollari che equivarrebbero addirittura ad un terzo posto nelle classifiche sotto il già di suo disastroso Elemental di Disney/Pixar e il popolarissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony, che invece continua a fare storia a sé.

I primi segnali che The Flash avrebbe segnato un fortissimo calo nel suo secondo week-end sono arrivati giovedì pomeriggio, quando l'annuncio ufficiale degli incassi del mercoledì ha mostrato che sia Spider-Verse che Elemental avevano battuto il supereroe DC negli incassi giornalieri, e la stessa cosa si è ripetuta il giovedì, con Flash che ha incassato solo 2,8 milioni chiudendo la sua prima settimana di vita a livello domestico con un totale di 72,1 milioni, inferiore al totale di 83,4 milioni della prima settimana di Black Adam.

Gli esperti parlano di un possibile calo del 72% (il numero definitivo verrà sancito solo al termine del week-end), che equivarrebbe al peggior calo del secondo fine settimana dopo un'apertura n. 1 da quello fatto registrare l'anno scorso da Halloween Ends di Universal / Blumhouse, sceso del -80% dopo la sua apertura da 40 milioni (ma il film arrivò in contemporanea tra cinema e streaming con la piattaforma Peacock). Tra i recenti film a fumetti, il calo di The Flash è peggiore di quello da -69,9% di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e solo leggermente migliore del -73,8% registrato da Morbius nell'aprile 2022.

