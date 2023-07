The Flash, che beffa: superato al box office dal film complottista Sound of Freedom

Sarebbe stato impossibile prevederlo, ma il clamoroso flop al botteghino di The Flash è stato così significato che in queste ore il cinecomix DC è stato superato nientemeno che dal film complottista di destra Sound of Freedom.

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, il film indipendente Sound of Freedom con Jim Cavaziel sta facendo sfaceli al box office USA, soprattutto per la presa che è riuscito ad avere sull'ampia fetta di pubblico di destra estrema e degli appassionati di teorie del complotto, e dato che i suoi incassi non accennano a fermarsi alla fine è successo: Sound of Freedom ha superato The Flash al box office domestico, raggiungendo un totale di 124 milioni di dollari, vale a dire circa 13,5 milioni in più rispetto al totale domestico di The Flash (107,5 milioni).

Questo sorprendente risultato evidenzia ancora di più il pessimo risultato ottenuto da The Flash al box office, che è andato malissimo anche a livello internazionale con un totale globale di appena 267 milioni di dollari: si trattava di uno dei peggiori flop al botteghino nella storia del cinema, considerato che il gigantesco budget di 220 milioni di dollari non include neppure le spese di marketing, che equivalgono a circa 100 milioni di dollari.

