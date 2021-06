The Flash: il Batman di Michael Keaton è macchiato di sangue nella nuova foto ufficiale!

Batman Returns!: pochi istanti fa il regista Andy Muschietti ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la prima immagine ufficiale del cavaliere oscuro di Michael Keaton, che tornerà nella parte trent'anni dopo i Batman di Tim Burton.

Muschietti anticipa anche un ritorno più oscuro del previsto, dato che, come potete vedere nella foto in calce all'articolo, il leggendario logo del costume del Batman burtoniano è macchiato di sangue in una sorta di pseudo-rimando all'iconico smile di Watchmen. Quelle gocce di violenza fanno imaginare un Batman michaelkeatoniano più arrabbiato di quello che i fan si ricordano, segno evidente che gli anni trascorsi a vigilare le strade di Gotham City potrebbero averlo reso più aggressivo nei confronti dei criminali.

I dettagli della trama di The Flash sono attualmente sconosciuti, ma di certo saprete che Michael Keaton non sarà l'unico Batman presente nel film: Ben Affleck infatti tornerà nei panni del Bruce Wayne di Zack Snyder, e accompagnerà il protagonista Barry Allen (Ezra Miller) in un viaggio multidimensionale ispirato alla saga a fumetti "Flashpoint" scritta da Geoff John. Inoltre, Kiersey Clemons riprenderà il ruolo di Iris West nel film, Maribel Verdú interpreterà Nora Allen e Sasha Calle interpreterà Supergirl.

Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura scritta dall'autrice di Birds of Prey Christina Hodson, The Flash uscirà nelle sale il 3 giugno 2022.