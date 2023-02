The Flash, anche il Batman di George Clooney sarà nel film! Famoso leaker è 'sicuro'

Il nuovo poster di The Flash non è l'unico materiale promozionale che in queste ore sta facendo discutere i fan DC in attesa dell'uscita del primo trailer ufficiale che debutterà durante il Super Bowl, dato che le indiscrezioni sul cinecomix con Ezra Miller sono più infuocate che mai.

In particolare, in questi minuti il web è stato scosso da un nuovo 'annuncio' da parte del leaker My Time to Shine, uno dei più affidabili e accreditati insider del settore, che tramite la sua pagina ufficiale del social network Twitter ha sganciato una delle sue 'esclusive' di peso: secondo le sue informazioni, infatti, George Clooney apparirà come Batman in The Flash, riprendendo il ruolo del supereroe che aveva interpretato nel famoso Batman & Robin di Joel Schumacher, uscito nel 1997. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, lo scooper ha postato una gif di Clooney che agita scherzosamente una action figure della sua versione di Batman, scrivendo: "Volevo essere sicuro prima di twittare qualcosa in proposito. Ora lo sono".

Insomma la dichiarazione non lascia molto all'immaginazione, ma le informazioni ottenute da My Time to Shine sul film DC saranno corrette? In passato il leaker si è dimostrato molto preciso nelle sue anticipazioni, ma come al solito bisognerà aspettare per scoprirlo. Da notare, comunque, che nei giorni scorsi è stato confermato (anche da Umberto Gonzalez di The Wrap, da anni reporter 'vicino' alla DC) che The Flash ha inserito il cameo di una star del passato della DC come scena post-credit per far capire agli spettatori che Barry Allen può spostarsi in qualsiasi universo: che si tratti proprio dell'universo di Joel Schumacher? Staremo a vedere.

Ricordiamo che The Flash debutterà dal 16 giugno negli USA: il film include già due diversi Batman, interpretati rispettivamente da Ben Affleck e da Michael Keaton. Più tardi debutterà il trailer, durante il Super Bowl 2023, dunque rimanete sintonizzati!