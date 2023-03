The Flash, in arrivo i Funko Pop sul film DC con Ezra Miller

La pellicola DC The Flash, diretta da Andy Muschietti e con attori del calibro di Ezra Miller e Sasha Calle, arriverà in sala il prossimo 14 giugno 2023; tuttavia, un recente post su Twitter ha mostrato i nuovi Funko Pop ispirati ai personaggi, perfetti per anticipare qualche interessante dettaglio sulla trama.

Le celebri action figure in vinile raffigurano Barry Allen, Dark Flash, Batman, Iris West e soprattutto Flash, il quale, circondato dai fulmini, sfreccia tra i palazzi di una città per salvare un gruppo di bambini. Immagini semplici, ma che bastano a stimolare l'immaginazione degli spettatori, soprattutto considerando alcune dichiarazioni precedenti della troupe: ad esempio, secondo gli sceneggiatori di The Flash il film "vi farà impazzire".

Tuttavia, Funko non è certo l'unico distributore del merchandising di The Flash: basti pensare a McFarlane Toys – che ha mostrato una prima immagine della statuetta del personaggio di Ezra Miller – o alla maglietta XXCP, che ha descritto i personaggi principali (non senza una buona dose di ironia) come "due ragazzini idioti, un vigilante in persone e un alieno a energia solare carica soltanto a metà".

Lo sviluppo della pellicola non è certo stato lineare – basti pensare alle dichiarazioni in tribunale di Ezra Miller di The Flash; tuttavia, l'attore ha fatto il possibile per chiedere scusa e prendersi cura della propria salute mentale. In uscita il 14 giugno 2023, il nuovo capitolo DC è stato presentato in anteprima durante il Super Bowl del 2023. Nell'attesa della pubblicazione, contemplare i nuovi Funko Pop ci permetterà di fantasticare sulla trama del film, così legata all'interessante (ma complesso) arco narrativo del Flashpoint!