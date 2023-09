The Flash arriva in bluray in Italia: il film DC troverà il riscatto nell'home-video?

The Flash è stato un grande flop al cinema durante il suo passaggio in sala, ma il nuovo film DC è pronto a prendersi una piccola rivincita sul mercato home-video.

Vi segnaliamo infatti che The Flash, nuovo film DC diretto da Andy Muschietti (regista acclamato per i film di IT, tratti dal romanzo di Stephen King, e l'horror La Madre) e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC, arriva da oggi giovedì 7 settembre in home video per Warner Bros. Home Entertainment: il film è disponibile nelle versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e anche in ben tre differenti edizioni Steelbook 4K Ultra HD.

Numerosi i contenuti speciali inediti presenti nelle versioni Blu-ray e 4K Ultra HD: dal making of del film ad uno speciale dedicato a Supergirl fino ad un imperdibile approfondimento sul ritorno dell’amato Batman di Michael Keaton. E per i fan di Barry Allen, sempre da oggi è disponibile anche un’esclusiva versione del film 4K Ultra HD con all'interno il FUNKO POP di the Flash.

