The Flash: Antony Starr di The Boys sarà Reverse Flash? La fan-art lo spinge!

Ora che la situazione Ezra Miller sembra apparentemente (o almeno momentaneamente) rientrata, forse dopotutto riusciremo a vedere davvero il suo The Flash. Nonostante si sappia poco del villain, è possibile che sia l'altro sé da un universo parallelo. E molti vogliono scommettere su Antony Starr.

I problemi non finiscono mai in casa Warner Bros. Discovery, lungi dall’essere uscita dalla crisi apertasi qualche settimana fa con l’ondata di cancellazioni volute dal CEO David Zaslan. Proprio il malcontento generato da questa startegia, oltre alla mancanza di fondi, stanno rendendo pressocché impossibile la ricerca di un equivalente di Kevin Feige per il DCEU, che possa guidare il piano decennale pensato da Zaslan. Al contempo, anche altri franchise minori rischiano grosso: soprattutto il MonsterVerse di Godzilla vs. Kong per la scadenza degli accordi con Legendary.

Almeno su una cosa però, forse la più importante di tutte, la crisi sembra essere rientrata: Ezra Miller e il suo The Flash. Dopo settimane di fughe e presunti crimini compiuti dalla star in tutti gli Stati Uniti, secondo The Hollywood Reporter erano arrivate sul tavolo di WBD tre opzioni definitive: coinvolgere Ezra Miller nella promozione del film nel caso in cui si fosse sottoposto a una riabilitazione immediata; escluderlo nel caso in cui avesse arrestato la scia di denunce, ma senza sottoporsi a riabilitazione; cancellare il film nel caso in cui la sua situazione legale fosse peggiorata.

Alla fine è stata la prima, quindi il film da 280 milioni di budget stimato continua la sua corsa verso l’uscita nei cinema. E finalmente ci si torna a chiedere che cosa metterà in scena, visto che sulla trama si mantiene il massimo riserbo. Considerato il taglio multiversale del film, è possibile che si possano trovare versioni alternative di Barry Allen e fra queste un Reverse Flash negativo che funga da principale villain. Una parte del fandom aveva fatto il nome di Antony Starr, il Patriota di The Boys. E ora una fan-art dell’utente @subi.ozil si fa avanti per immaginarlo nei panni di Reverse Flash. La trovate di seguito, in calce all’articolo: che ne pensate? Ditecelo nei commenti!