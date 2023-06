The Flash parte bene alle anteprime del giovedì: vincerà il box office del week-end?

The Flash ha già un sequel in cantiere, quindi il risultato del botteghino sarà fondamentale per le sorti della saga con protagonista Ezra Miller, che dopo anni di attesa nella giornata di ieri giovedì 15 giugno ha finalmente esordito al botteghino domestico e internazionale.

Stando ai primi dati di incasso raccolti dalle anteprime in Nord-America, The Flash ha già incassato oltre 9 milioni di dollari, una buona partenza in vista del giorno d'apertura ufficiale di oggi venerdì 16 giugno e soprattutto del week-end intero all'orizzonte: una partenza da 9 milioni posiziona il nuovo film DC nel range di Venom di Sony (10 milioni), Doctor Strange dei Marvel Studios (9,4 milioni), Aquaman di DC Films (9 milioni) e sopra ad Ant-Man dei Marvel Studios (6,4 milioni).

Wonder Woman riuscì a guadagnare ben 11 milioni durante il suo giovedì sera, ma le situazioni tra i due film non potrebbero essere più diverse: il cinecomix di Patty Jenkins era molto atteso dal pubblico femminile, e trainato dall'affetto per la superstar Gal Gadot; The Flash arriva invece in un momento di transizione per la saga DC, e lo fa sotto l'ombra della controversa figura del protagonista Ezra Miller, addirittura rimasto in gran parte fuori dalla macchina promozionale del film da 200 milioni di budget. Inoltre, il cast di The Flash non è stato ospitato nei vari talk show serali per promuovere il cinecomix, in quanto i programmi sono interrotti a causa dello sciopero WGA.

Le nuove proiezioni di The Flash per l'intero week-end parlano di un debutto compreso tra i 70 milioni e e i 75 milioni, che potrebbe spingersi fino agli 80 milioni come accadde con Venom (giovedì da 10 milioni, week-end da 80,2 milioni) e Doctor Strange (giovedì da 9,4 milioni, week-end da 85 milioni). In Italia, nel frattempo, The Flash ha esordito primo, raggiungendo nel primo giorno di programmazione un incasso di 385mila euro, col costo del biglietto dimezzato per l'ultimo giorno del Cinema in Festa.

