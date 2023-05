The Flash, Andy Muschietti vuole Ezra Miller in un sequel: 'Solo lui può farlo'

All'uscita di The Flash manca ormai poco: solo poche settimane e scopriremo finalmente che frutti avrà dato la decisione di aver tenuto Ezra Miller nel ruolo nonostante i noti problemi affrontati dalla star nel corso degli ultimi tempi. Andy Muschietti, d'altronde, non ha dubbi: anche in futuro, non ci saranno recast per il ruolo di Barry Allen!

Mentre già si parla di un leak delle scene post-credit di The Flash, il regista ha infatti confermato di non voler pensare in alcun modo a sostituire Ezra Miller qualora i DC Studios dovessero dare il via ai lavori su un sequel del film che vedrà il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nel ruolo dei rispettivi Batman.

"Se dovessimo fare un sequel, sì. Non penso ci sia qualcuno che possa interpretare questo personaggio come fa lui. Tutte le altre versioni del personaggio sono fantastiche, ma in questa particolare versione [Miller] è stato eccellente. Sembra un personaggio scritto per lui" sono state le parole di Andy Muschietti, al quale ha subito fatto eco Barbara Muschietti: "Ezra ha dato tutto per questo ruolo, fisicamente, emotivamente e mentalmente".

Vedremo se la fiducia degli addetti ai lavori sarà stata ricambiata: certo è che The Flash non può permettersi passi falsi, se la volontà è quella di far partire il DC Universe con il piede giusto! Barry Allen a parte, intanto, scopriamo insieme la reazione di Henry Cavill alla Supergirl di Sasha Calle.