The Flash: Andy Muschietti spiega la scena d'apertura con i bambini volanti

Mentre The Flash continua il suo deludente viaggio nelle sale, il regista Andy Muschietti ha partcipato ad uno show del New York Times per parlare della scena d’apertura del film, di come è stata realizzata, di cosa sia cambiato rispetto all’idea originale e del suo ruolo nel resto del lungometraggio.

Dopo che i fan, in seguito al ritorno di vari Batman in The Flash, si sono chiesti quale Pipistrello sarebbe il più forte, è il momento di risposte più o meno ufficiali da parte di Muschietti che, in un episodio di Anatomy of a Scene ha raccontato i retroscena della sequenza iniziale di The Flash, in cui l’eroe salva tutto un reparto maternità.

Queste le parole del filmmaker: “Nella sceneggiatura originale c’era una scena con un vulcano. Ho pensato che ci servisse qualcosa di più forte per iniziare. Così mi è venuta in mente questa scena in cui un gruppo di bambini viene gettato nel vuoti e Flash deve fare qualcosa. Volevo mettere alla prova il nostro supereroe e i suoi superpoteri, spiegando che anche se sei l’uomo più veloce del mondo, puoi avere problemi a salvare diverse persone allo stesso tempo”.

Quindi Muschietti ha spiegato l’atro aspetto interessante della scena: “Quello che succede è che non solo deve salvare i bambini che stanno cadendo, ma dato che non ha fatto colazione, la sua energia sta diminuendo. Quindi tutto inizia ad accelerare. Questo è l’altro espediente narrativo che abbiamo inserito nella scena. Stiamo vedendo gli eventi dalla prospettiva di Flash. E quando è nel pieno delle forze, tutto sembra essere congelato nel tempo, ma quando le sue energie diminuiscono, tutto inizia a diventare più veloce”.

La cosa, secondo il regista, avrebbe dovuto aiutare gli spettatori a entrare nell'ordine di idee che il supereroe non è onnipotente e che quel tipo di situazione sarebbe potuto essere un pericolo nel prosieguo della narrazione.

Come vi è sembrata la sequenza iniziale del film? In attesa di un vostro riscontro vi lasciamo alla recensione di The Flash.