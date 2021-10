The Flash, Andy Muschietti fa salire l'hype: 'Al DC FanDome ci sarà una sorpresa'

Andy Muschietti, il regista di The Flash, l'attesissimo cinecomic DC Films, ha offerto una piccola anticipazione in vista della presentazione del film durante il DC FanDome 2021, che si terrà il 16 ottobre.

Il trailer del DC FanDome pubblicato qualche giorno fa aveva anticipato la presenza dei trailer di The Batman, Black Adam e Flash durante l'evento DC, e dal momento che le riprese di Flash sono quasi terminate, è probabile che un primo sguardo al film di Muschietti arriverà proprio nel corso della seconda edizione dell'evento streaming. Nelle scorse ore, a tal proposito, Andy Muschietti ha condiviso un video tramite le sue storie di Instagram dicendo che i fan possono aspettarsi "una piccola sorpresa" alla convention virtuale: “Sono Andy Muschietti, il regista di The Flash" lo si sente dire nel video. "Siamo qui a Leavesden, vicino a Londra, per finire la produzione di The Flash. E abbiamo una piccola sorpresa per voi. Dirò solo: sabato 16 ottobre, DCFandome. Andate a controllare gli orari e divertitevi. Io e Barry Allen vi aspetteremo".

Ricordiamo che il film standalone di Flash vedrà come protagonista Ezra Miller che riprenderà il suo ruolo di Barry Allen da Justice Leauge; oltre a lui anche Kiersey Clemons come Iris West, Maribel Verdú come Nora Allen, Ron Livingston (che sostituisce Billy Crudup) come Henry Allen, Sasha Calle che debutta come Supergirl e l'attesissimo grande ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle loro rispettive versioni di Batman.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. The Flash uscirà il 4 novembre 2022.