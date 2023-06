The Flash, Andy Muschietti sul ritorno del Batman di Michael Keaton:'Da pelle d'oca'

A trentuno anni dall'ultima apparizione nel ruolo di Batman, Michael Keaton è tornato ad indossare il costume del Cavaliere Oscuro nel film The Flash, diretto da Andy Muschietti, con protagonista Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen. Il regista ha parlato in un'intervista proprio del ritorno di Keaton e dell'emozione provata.

Intervistato da Vanity Fair, Muschietti aveva confessato un aneddoto sulla prima scena con Michael Keaton di nuovo nei panni di Batman:"La prima scena che giriamo, in cui indossa il completo, dice 'Puoi fare una foto? È per mio nipote'. Mi ha riempito di brividi... Avevo la pelle d'oca in quel momento'".



Condividere quel momento con la propria famiglia era molto importante per Michael Keaton; il figlio, Sean, era un ragazzino, quando l'attore indossò per l'ultima volta il costume di Batman:"È un tipo che non mostra molto le sue emozioni, ma era evidente. Abbiamo costruito l'intera Batcaverna su uno dei set più grandi dei Leavesden Studios, lo studio della Warner Bros. a Londra. Fatta eccezione per l'intera cascata che scende, è tutto assolutamente vero. E quando Keaton è arrivato sul set la Batcaverna era già finita, accesa e tutto il resto".



"È rimasto così per un po', non volevo interromperlo volevo solo darglielo. Chissà cosa stava succedendo in quel momento ma qualcosa stava succedendo" ha proseguito "Non c'era un piano B. Si, è stata una continuazione, nel senso che il mondo in cui troviamo Michael Keaton è lo stesso universo in cui si trovava nelle sue avventure nei film di Tim Burton. È solo che, sai, dovevamo prenderci alcune licenze. Alcune licenze creative e ricreare alcune delle cose progettate, far evolvere le cose perché volevo che Batman continuasse ad essere Batman ancora per qualche anno dopo averlo visto per la prima volta".



