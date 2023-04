The Flash, Andy Muschietti sui problemi di Ezra Miller:'Ora sta bene'

The Flash è stato presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, alla presenza dei produttori e del regista Andy Muschietti. Dopo le vicissitudini del protagonista, Ezra Miller, per DC e Warner Bros. è molto importante che il film ottenga successo. Il regista ha partecipato ad una Q&A con il pubblico parlando proprio di Miller.

Insieme alla produttrice, Barbara Muschietti, Andy Muschietti ha sostenuto pubblicamente l'attore:"Ezra ora sta bene. Speriamo tutti che stia meglio... Sta facendo passi avanti per il recupero. Ha avuto a che fare con problemi di salute mentale, ma sta bene. Abbiamo parlato con lui non molto tempo fa, e si sta impegnando a migliorare".



Barbara Muschietti ha aggiunto:"E devo dire che durante le nostre riprese il suo impegno per il ruolo è stato qualcosa che non abbiamo mai visto. E la disciplina al lavoro, la volontà - fisica, mentale, e il desiderio di andare oltre il limite - è semplicemente incredibile".



Ezra Miller si è scusato per il suo comportamento qualche mese fa, con una dichiarazione pubblica:"Avendo attraversato recentemente un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un trattamento in corso. Voglio scusarmi con tutti per aver spaventato e sconvolto con il mio passato comportamento. Mi impegno a fare tutto il necessario per tornare ad una fase sana, sicura e produttiva della mia vita".



Nel frattempo poche ore fa è stato pubblicato il nuovo trailer di The Flash, con alcune importanti novità.