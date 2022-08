The Flash, Andy Muschietti festeggia il compleanno con un'anteprima della colonna sonora

Mentre i fan chiedono la cancellazione del film di Flash per via dei , Warner Bros. e DC sembrano alquanto soddisfatti del film diretto da guai legali di Ezra Miller, Andy Muschietti che in questi giorni ha anche festeggiato il suo compleanno ascoltando e condividendo una piccola anteprima della colonna sonora della pellicola.

Ci vorrà ancora un po' prima di poter vedere il film di Flash al cinema, ma se non altro per ora sappiamo che arriverà effettivamente sugli schermi (contrariamente a Batgirl), e quindi non ci resta che attendere... Ma nel frattempo, nessuno ci vieta di dare un'occhiata, anzi, di prestare l'orecchio a una piccola preview della colonna sonora.

"@benjaminwallfisch fa sempre i regali di compleanno migliori. Tanti auguri @andy_muschietti. Io gli ho regalato un nuovo servizio di piatti" ha scritto infatti Barbara Muschietti, sorella di Andy e produttrice del film, su Instagram.

E infatti, come potete sentire anche premendo sul tasto play del vide inn calce alla notizia, prima di far suonare all'orchestra "Buon Compleanno" al festeggiato, il compositore di The Flash Benjamin Wallfisch ha intonato un tema musicale piuttosto familiare... Non trovate?

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Il film di Flash arriverà sul grande schermo a giugno 2023.