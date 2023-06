The Flash, Andy Muschietti sulle differenze con Flashpoint: 'Fatto le scelte giuste'

The Flash ha finalmente debuttato nelle nostre sale portando la versione di Barry Allen interpretata da Ezra Miller nei cinema del nostro paese. In un’intervista con Entertainment Weekly, il regista Andy Muschietti ha spiegato la decisione di lasciare fuori alcuni elementi del fumetto Flashpoint da cui il film prende ispirazione.

The Flash ha esordito positivamente al box office durante le anteprime statunitensi facendo ben sperare per il weekend d’apertura.

Il nuovo film del regista della seconda trasposizione di It ha usato Flashpoint come base per la storia raccontata nel lungometraggio, rimanendo allo stesso tempo soltanto un adattamento non del tutto conforme all’originale.

Muschietti ha parlato delle decisioni dietro ad alcune scelte di scrittura: “Il mio focus riguardava essenzialmente il nucleo emotivo e il cuore del film. Sapevo di poter fare un film di supereroi con tutte le caratteristiche necessarie: portata, dimensioni, spettacolarità, ma probabilmente la cosa più difficile era fornire una storia emotiva forte. E l’abbiamo trovata”.

Il filmmaker ha quindi parlato di alcune assenze importanti come quella di Thomas Wayne come Batman o della guerra tra le patrie di Aquaman e di Wonder Woman: “Non volevamo dare al pubblico un adattamento letterale del fumetto. Credo che questa sia stata una delle buone decisioni che abbiamo preso. Se vedi il film non sai dove andrà a parare. E per quanto alcuni avrebbero voluto vedere un adattamento preciso, credo che saranno felici di vedere che la storia prende un’altra direzione”.

Muschietti si è dimostrato, dunque, ancora una volta sicuro del lavoro svolto e, probabilmente molti saranno in accordo con lui. A tal proposito vi lasciamo la nostra recensione di The Flash.