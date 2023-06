The Flash, per Andy Muschietti la CGI è voluta: 'Rispecchia il modo di vedere di Barry'

Uno degli aspetti più discussi che hanno accompagnato l'uscita di The Flash nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è stato sicuramente quello relativo al comportato CGI della nuova produzione DC Studios, cui però il regista Andy Muschietti ha provato a fornire una spiegazione 'narrativa'.

In un'intervista con Gizmodo, Muschietti ha avuto la possibilità di discutere il suo approccio per mostrare al pubblico il mondo dal punto di vista di qualcuno che si muove a una velocità tale da distorcere la luce (e la trama). Sebbene si possa tranquillamente discutere sulla riuscita del suo intento, la spiegazione alla CGI di The Flash è quantomai interessante e offre al pubblico e ai fan uno speciale dietro le quinte sulla realizzazione del film: "L'idea, ovviamente, è stata quella di provare a realizzare questi effetti dalla prospettiva di Flash. Tutto è distorto in termini di luci e texture".

Il problema del calo di qualità della CGI ad Hollywood è uno degli strascichi della pandemia, quando tantissime produzione sono state interrotte tutte insieme e poi ripartite contemporaneamente, con la conseguenza di aver riversato sulle scrivanie e i computer degli addetti ai reparti VFX (spesso costretti a lavorare da casa) una mole di lavoro esorbitante. Con l'unica eccezione di Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, storica garanzia in fatto di innovazione e tecnologia, negli ultimi tempi la qualità media sembra essersi abbassata. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, vi ricordiamo che in queste ore Andy Muschietti è stato annunciato ufficialmente come regista di Batman: The Brave & The Bold, nuovo film del Cavaliere Oscuro ambientato nel DCU.